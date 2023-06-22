Погода в Ижевске на день: 22 июня пройдут небольшие дожди

Ожидается дождь Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 22 июня. Надеемся, вы полны сил и энергии накануне очередного рабочего дня. А «Комсомолка» расскажет, какой в этот день будет погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +15…+17 градусов. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6–11 м/с.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Рок-группа из Ижевска вышла в полуфинал всероссийского музыкального конкурса «Молодые ветра»

Напавшую на кошку лису заметили в Воткинске

Гороскоп на день: 22 июня Львов попытаются подставить, а Скорпионы смогут позволить себе немного лени