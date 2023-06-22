Пожарно-тактические учения пройдут в Ижевске 22 июня

Учения начнутся около 10:00. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

22 июня около 10:00 пройдут пожарно-тактические учения. Они состоятся в ТЦ «Аврора-парк». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В этой точке будет много сотрудников и спецтехники. Однако волноваться не стоит.

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