Один человек пострадал в столкновении грузовика и легковушки на дороге в Удмуртии

Фото: @psch37

21 июня, в 20:12 недалеко от деревни Бальзяшур произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

На 105 км трассы М-7 столкнулись грузовик и легковушка. В результате пострадал один из водителей, для его освобождения проводилась деблокировка.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

Фото: @psch37

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