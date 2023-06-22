Один человек пострадал в столкновении грузовика и легковушки на дороге в Удмуртии

Фото: @psch37
21 июня, в 20:12 недалеко от деревни Бальзяшур произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.
На 105 км трассы М-7 столкнулись грузовик и легковушка. В результате пострадал один из водителей, для его освобождения проводилась деблокировка.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.
Фото: @psch37
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