Членом Общественной палаты от Удмуртии стал директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин

Генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин Фото: Амир Закиров

Генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин стал членом Общественной палаты России 8-го созыва. О своих планах в новом статусе он рассказал «Комсомолке».

Буторин уверен, что членство в Общественной палате поможет продвигать Удмуртию на федеральном уровне. В будущем планируется создать коммуникационную площадку среди некоммерческих организаций (НКО) и таким образом организовать обмен опытом и получение новой практики.

На данный момент комиссии, в которых будут участвовать члены палаты, еще не распределены. Но уже сейчас Сергей Буторин готов приступить к развитию общественных пространств во всех регионах страны. Для этого он намерен создать отдельную комиссию, которая поможет привлечь НКО и бизнес к созданию и развитию безопасной и комфортной городской среды.

«Я считаю, что опыт нашей команды будет транслироваться в России. Мы будем показывать, с одной стороны, парки Ижевска, а с другой, обладая методиками и опытом, в рамках проекта «Парки России» заниматься развитием территорий в других городах, в других регионах нашей страны», – поделился он.

Кроме того, Сергей Буторин нацелен на развитие патриотизма среди молодых людей. Для этого он предлагает создавать в парках военно-тематические зоны.

Также с помощью инструментов и возможностей Общественной палаты России Буторин намерен некоммерческие организации в Удмуртии и по всей стране. Он отметил, что наша республика занимает высокие позиции в рейтинге по развитию НКО.

«Для меня как представителя Удмуртии в Общественной палате России важно создать условия для реализации инициатив граждан и поддержки некоммерческого сектора. Это в целом благотворно скажется на усиленном росте и развитии нескольких сфер: культуры, туризма, спорта и молодежной политики», – заключил Сергей Буторин.

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