Сбер и Удмуртия будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта

Фото: архив редакции

В Ижевске состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта в регионе. Организаторами мероприятия выступили Сбер и правительство Удмуртской Республики.

В рамках дизайн-сессии работа проходила в проектных командах, состоящих из представителей различных министерств и ведомств республики. Каждая из них рассматривала различные сферы применения технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как государственное управление, образование, экология, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство.

Петр Колтыпин, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Мы давно и очень активно сотрудничаем с правительством Удмуртской Республики в сфере цифровизации и инновационной деятельности. У нас уже реализованы такие крупные проекты, как первая в России цифровая деревня Пихтовка – в 2021 году. В прошлом году мы реализовали проекты по цифровизации сферы здравоохранения – сервис дистанционного мониторинга больных с артериальной гипертензией охватил более 25 тыс. жителей республики и 42 медучреждения. Впереди у нас большие планы по реализации проекта «Карта жителя Удмуртской Республики». Безусловно, такая совместная работа дает толчок не только для развития цифровых сервисов, но и региона в целом».

Фото: пресс-служба «Сбербанк»

Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртской Республики:

«Одна из задач для нас – интегрировать искусственный интеллект в сектор госуправления, повысить качество государственных услуг и эффективность нашей работы в целом. Например, в Удмуртии есть Тепловая карта ДТП – специальная система, куда заводят данные ГИБДД по авариям и которая помогает обнаружить очаги концентрации ДТП и выработать рекомендации, как снизить аварийность и сохранить человеческие жизни. Нам необходимо расширять перечень подобных сервисов, дальше развивать в республике технологии с использованием искусственного интеллекта, цифровые и ESG-трансформации. Уверен, в этом нам помогут наши постоянные партнеры – Сбер».