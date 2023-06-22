31-летнего жителя Ижевска забили до смерти на улице Городок Машиностроителей

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В ночь на 18 июня в одной из квартир на улице Городок Машиностроителей в Ижевске произошла кровавая трагедия. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

33-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим товарищем. После этого между собутыльниками завязалась драка, в ходе которой мужчина забил своего 31-летнего товарища. Потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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