В Удмуртии задержали 21-летнего наркоторговца из Узбекистана

Иностранец прибыл в Удмуртию специально для продажи запрещенных веществ Фото: Архив КП

21-летнего жителя Узбекистана задержали в Удмуртии по подозрению в незаконной продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Полицейские Малопургинского района остановили такси, в котором находился подозреваемый. При осмотре в карманах молодого человека обнаружилось 50 свертков с наркотиками. Позднее в квартире, которую иностранец арендовал в Ижевске, полицейские нашли еще 80 граммов аналогичного вещества.

Затем полицейские установили, что подозреваемый является курьером-закладчиком интернет-магазина. Молодой человек приехал в Удмуртию по указанию куратора специально для продажи запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас молодой человек находится под арестом, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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