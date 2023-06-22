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НовостиПроисшествия22 июня 2023 8:33

В незаконной регистрации иностранцев подозревается 54-летняя жительница Удмуртии

Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление
Софья Кель
Фото: МВД МЕДИА

Фото: МВД МЕДИА

Ранее судимая за фиктивную постановку иностранцев на учет 54-летняя жительница села Дебесы подозревается в совершении аналогичного преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Преступление женщины было выявлено в ходе операции «Нелегал». В марте 2023 года подозреваемая зарегистрировала в своем доме знакомого из Таджикистана. В начале этого года женщина также прописала жену и двоих детей этого мужчины – за это она была привлечена к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.2. УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

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