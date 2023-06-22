Березовую аллею на улице Наговицына в Ижевске вырубили

Вырубили более 20 берез. Фото: @kvmoroz

Жители Ижевска заметили, как значительно поредела березовая аллея вдоль улицы Наговицына. Своими возмущениями по этому поводу горожане поделились в группе ВКонтакте «Ижевск сегодня.

«Березовая аллея возле Ижевского арсенала. Вырублены больше 20 берез. Совсем недавно, опилки вокруг», – сообщает ижевчанка Ксения.

В ответ на вопросы горожан в администрации Ижевска пояснили, что эти деревья были признаны аварийными.

«При сильном ветре деревья представляли опасность для пешеходов и припаркованных машин. Работы проведены на основании порубочных билетов», – заверили в руководстве города.

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