Один человек погиб в столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии

Пенсионер скончался в больнице. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

21 июня, в 20:15 на 107 км трассы «М-7» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

50-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом врезался легковушку «ВАЗ - 21074», за рулем которой находился 69-летний пенсионер. По предварительным данным, пожилой мужчина выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП.

В результате происшествия водителя «ВАЗа» доставили в медучреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь потерпевшего – мужчина скончался.

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