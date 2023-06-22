Гороскоп на день: 23 июня Раки отправятся в церковь, а у Скорпионов попытаются разрушить планы

Гороскоп для всех знаков зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет нас 23 июня, в пятницу.

ОВЕН

Отношения со второй половиной станут напряженными. Повод для разногласий кроется в распределении бытовых обязанностей. Решить вопрос можно без скандала, просто спокойно проговорив все, что вас не устраивает.

ТЕЛЕЦ

Тельцы чувствуют вдохновение, чтобы заняться ремонтом в доме. Вам в голову приходят замечательные идеи по поводу дизайна. Конечно, вопрос ремонта требует денег, и попытка решить его может спугнуть музу. Для начала составьте проект, а средства на реализацию придут потом.

БЛИЗНЕЦЫ

Близкий вам человек откроется с совершенно неожиданной стороны. Вы узнаете его сокровенную тайну, и это поможет вам стать ближе. Также в этот день Близнецам стоит опасаться женщин в красном – они таят в себе опасность.

РАК

На Раков снизойдет озарение, и вы заинтересуетесь религией. Для облегчения души стоит сходить в церковь и помолиться. Вы почувствуете, что именно вера поможет вам сейчас.

ЛЕВ

Львам предстоит много работы. Придется решать множество оперативных задач по работе, а также вы понадобитесь своим родным. Покой только снится. Ничего, когда-то это закончится.

ДЕВА

Девы кажутся настолько привлекательными для противоположного пола, что никто не останется к вам равнодушным. А вечер окажется страстным – вас ждет незабываемый секс с любимым человеком, который тоже посмотрит на вас другими глазами.

ВЕСЫ

Весы находятся в состоянии гармонии с миром и с собой. А чего еще для счастья надо? Энергия кипит, сидеть на месте вы точно не будете. Задачи будут выполняться легко и с удовольствием.

СКОРПИОН

Кто-то попытается разрушить ваши планы, а вы отреагируете на это приступами гнева. Провоцировать Скорпионов сегодня точно не стоит: они и так на пределе. А вот медитация, прогулка, занятия спортом могут вернуть вас в хорошее состояние.

СТРЕЛЕЦ

Возможны конфликты и недоразумения. Решать их вам придется самостоятельно и проявить всю свою чуткость и такт. А вот в плане денег у вас все складывается удачно – получите дополнительный доход.

КОЗЕРОГ

Работать придется больше, чем отдыхать. Поэтому вы почувствуете упадок сил. Старайтесь не переутомляться и не брать на себя лишнее.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям удастся получить дополнительный доход, на который было трудно рассчитывать. Тем не менее, вы получите дальше больше того, на что надеялись. Дополнительные деньги помогут вам осуществить мечту. Вечер стоит посвятить друзьям.

РЫБЫ

Рыбы будут находиться в прекрасной форме. Вам все будет легко удаваться, несмотря на то, что день окажется насыщенным на события. Стоит уделить внимание спорту в этот день – стоит не забывать о своем самочувствии и в принципе заботиться о теле.

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