В этом строительном сезоне в Березовой роще в Ижевске появятся лестница и беседка

Фото: администрация Ижевска

В ижевском парке Березовая роща работа идет полным ходом. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас подрядчик находится в процессе первых двух из семи строительных этапов.

На данный момент завершается монтаж съемной опалубки для устройства бетонного основания под беседку. Совсем скоро подрядчик завершит установку лестницы и укладку брусчатки на основной аллее парка.

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Все работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, первый этап благоустройства начался в августе 2022 года. В начале июня 2023 года «Комсомолка» побывала на месте строительства и узнала, какие изменения произойдут с парком в этом сезоне и какие работы уже выполнены.

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