53-летнюю сотрудницу страховой организации в Удмуртии обвиняют в мошенничестве с полисами ОСАГО

От рук мошенницы пострадало 36 человек Фото: Амир Закиров

В Балезинском районе на мошенничестве попалась 53-летняя сотрудница страховой организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В период с 2022 по 2023 годы женщина выдала недействующие полисы ОСАГО обратившимся в организацию 36 гражданам. Деньги, которые заплатили потерпевшие, обвиняемая забрала себе и потратила на свои нужды. Таким образом женщина незаконно обогатилась на почти 170 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и возместила причиненный ущерб. Уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) с обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до 6 лет колонии.

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