Яглыч шагает по стране: гид по сериалу «Ухожу красиво» от Wink Originals

Фото: предоставлено клиентом

Российские зрители ждут комедийный экшн-сериал «Ухожу красиво» (18+) – об этом говорят аншлаги на предпремьерных показах, которые видеосервис Wink устроил по всей стране. До цифровой премьеры закрытые показы первых эпизодов проекта с большим успехом прошли в Астрахани, Краснодаре, Москве, Ноябрьске, Перми, Сургуте, Уфе, Ханты-Мансийске и других городах.

Первые два эпизода сериала «Ухожу красиво» доступны в видеосервисе Wink («Ростелеком») с 20 июня 2023 года. Далее каждый вторник будут выходить по две новых серии. Производством сериала занималась кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». Сериал «Ухожу красиво» был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия» и получил высокие оценки критиков.

Трейлер

Постер

Кадры из сериала

Фото со съемок

Гид по сериалу «Ухожу красиво»

Сюжет

Борис Фадеев (Владимир Яглыч) – оперуполномоченный подмосковного ОВД с идеальной репутацией… безнадежного раздолбая и алкоголика. Полицейский, потерявший понимание в семье, уважение коллег да и уважение к самому себе. Но окончательно спиться и замерзнуть в подворотне Борису не дает внезапная новость: у него обнаруживают неизлечимое наследственное заболевание. И эта смертельная новость возвращает опера к жизни. Борис понимает, что скоро ему придется постучаться в небеса, но пока он не сыграл в ящик, решает уйти красиво.

Борису важно уйти из жизни с пользой для семьи — обеспечить жену и дочь выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении. Но оказывается, что погибнуть ой как непросто. Фадеев берется за самые опасные задания, но это не дает желанного результата, а, наоборот, продвигает по службе, пробуждает чувства жены, словом, возвращает ему нормальную жизнь, из которой он так стремится уйти.

Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки, прыгнуть с высоты в мусорный контейнер, выломать дверь в квартиру пьяного стрелка – скучать вообще некогда. Все дела, которые сценаристы придумали для Бориса, вполне могли быть в реальной практике. Разве что расследуются они не так весело.

Фото: предоставлено клиентом

Герои и героини

Владимир Яглыч – яркий актер, обладатель невыдуманных мышц, любимец женской аудитории, даже внутри «силовых» ролей умеет показать сложный характер персонажа и весь драматизм, заложенный в истории.

«Я не люблю возвращаться на два года назад и играть то, что уже попробовал. Наверное, это одна из причин, почему я принял предложение поучаствовать в этом сложном проекте. Я понимал, что мы шутим над теми вещами, над которыми шутить нельзя. Поэтому всегда себя спрашивал: «А не переборщили ли мы? Давайте тоньше». И в итоге я пытался своего героя «бросать»: чтобы он из своей трагедии переступал в некий фарс и обратно. Мой герой – честный, объемный персонаж, которому публика будет верить», – считает Владимир Яглыч.

Даже находясь в депрессии, которая разрушает его семью, Борис остается любящим, заботливым и очень крутым отцом. По крайней мере в глазах своей дочери Насти. Исполнительница этой роли Алиса Руденко моментально покорила съемочную группу точным попаданием в образ. В ее героине идеально соединились бойкий нрав и ироничный взгляд на жизнь кинопапы Владимира Яглыча с изяществом, женственностью и красотой киномамы в исполнении Марии Ахметзяновой.

Женских персонажей в «Ухожу красиво» не так уж много. Зато каждая героиня – продуманный многогранный образ, да и по крепости характера даст фору мужчинам в погонах. Персонаж Ахметзяновой – сильная женщина, владелица бизнеса, который в прямом смысле погорел. Спокойствие и стойкость, с которой героиня ведет свою сюжетную линию, поначалу контрастируют с характером ее киномужа, который при внешней маскулинности оказался эмоционально уязвимее и позволил себе на время сдаться.

«Это проект про семью, про любовь, про доверие. Про то, что нужно пытаться исправлять ошибки. Не все так просто. И лично мне важно, так как у меня дочь примерно такого же возраста, показать вот эти отношения отца, который не в ладах со своим родителем, и от этого под угрозой оказываются отношения с его собственным ребенком. А личный опыт воспитания дочки помог добавить в сценарий правдоподобные моменты, как это все происходит, как ведет себя ребенок в разных ситуациях», – говорит сценарист и креативный продюсер Илья Власьевский.

Особую роль в жизни Бориса играет его лучший друг и сослуживец лейтенант Игорь Зуев в исполнении Нодари Джанелидзе. Актеров подбирали на контрасте: хмурый против улыбчивого, брутальный против мягкого.

«Когда я делал своего персонажа, то пытался найти в нем что-то человечное. Я не хотел идти за образом полицейского, чтобы получился шаблонный вариант «пиф-паф», а играл человека ранимого, со своим чувством юмора и своими жизненными проблемами, которые он по ходу сюжета будет решать и внутренне расти. Для меня этот сериал о дружбе двух полицейских. У одного случилась душевная травма, а другой как друг, как более веселый персонаж старается его из этого вытащить. А вообще мне кажется, мой персонаж иногда Боре мешает жить (смеется). Зуев для него в чем-то и опора, и громоотвод», – признается Нодари Джанелидзе.

Роль чиновника высокого ранга, которому срочно нужна защита, сыграл Алексей Макаров. Ему пришлось пройти особый кастинг. Поскольку герою Алексея нужно избежать возможного покушения, полиция предлагает ему на время поменяться местами с оперативным сотрудником. И это, конечно, Боря. На роль чиновника нужен был актер такого же роста (то есть не ниже 185 см), похожей комплекции (а Владимир Яглыч постоянный посетитель спортзала) и большого таланта, чтобы внутри одной роли сыграть сразу две.

Экшн

Перестрелки всех мастей, напряженные погони, выломанные двери, выбитые окна, падения с высоты и, конечно, взрывы и пожары. В экшн-сценах создатели «Ухожу красиво» четко следуют канонам, по которым создается эффектное и зрелищное кино.

«В сериале большое количество трюковых сцен различных направлений – падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые ранее не использовались в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер», – делится режиссер Миша Поляков.

Трюки для проекта поставила каскадерская команда Сергея Носуленко, которая отвечала за сложнейшие сцены в таких лентах, как «Кома», «Одна» и «Летчик». Их предложения были настолько захватывающими, что в некоторых сценах Владимир Яглыч и Нодари Джанелидзе отказались от дублеров и рискнули выполнить трюки сами.

«У нас на площадке во время съемки трюковых сцен нередко складывалась комичная ситуация: для Владимира Яглыча мы вызывали каскадера, но в итоге он откровенно скучал. Каскадер смотрел грустным взглядом на то, как Володя отлично выполнял его работу. Оказалось, что Яглычу под силу очень многое, и это пошло только на пользу проекту», – вспоминает автор сценария и креативный продюсер Денис Ворочай.

Место действия

Действие разворачивается в безымянном городе, который создатели описывают как город в Московской области с населением примерно 400 тысяч человек. Ему, кстати, обещали придумать название, если у сериала «Ухожу красиво» будет второй сезон.

В таком городке жизнь течет чуть медленнее, чем в столице, но назвать его глубокой провинцией нельзя. Большая часть съемок прошла в Москве, на улицах и в павильонах, но локации специально выбраны так, чтобы в кадр не попали ни кремлевские звезды, ни сталинские высотки, ни башни Москва-Сити. За счет этого и в том числе усилиями художника-постановщика Елизаветы Москвиной создан образ города, который все как будто где-то видели.

Почему смотреть

«Мы намеренно не хотели делать очередную «историю про ментов». У нас в центре сюжета герой с проблемой, которую практически невозможно решить. Это история про несправедливость этого мира, про коррупцию, про жертвенность – в общем, все то, за что любят русские комедии (смеется)», – говорит режиссер Миша Поляков.

«Крутость проекта вот в чем. Когда ты рассказываешь завязку сюжета – главный герой в депрессии, еще и узнает про смертельную болезнь и поэтому хочет обеспечить свою семью посмертной премией за гибель при исполнении, – то и авторская, и зрительская фантазия начинает раскручивать самые невероятные варианты развития событий. Наша история находит эмоциональный отклик в каждом», – продолжает генеральный продюсер сериала Павел Воронин.

«В сюжете заложен интересный парадокс, вроде бы есть тема про болезнь, значит, все должно когда-то закончиться, но у нашего героя словно начинается новая жизнь, и благодаря происходящим событиям он выбирается из депрессии: наконец выплывает с того дна, куда сам же и заплыл. Поэтому у нас жизнеутверждающее кино», – утверждает сценарист и креативный продюсер Илья Власьевский.

«Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. «Ухожу красиво!» – это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться», – комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

«Сериал «Ухожу красиво» гармонично сочетает зрелищность картинки и классный юмор с драматической линией. Здесь поднимаются действительно важные вопросы ценности семьи, отцовского долга, связи поколений, но рассказывается об этом легко и без пафоса. Уверен, что многие фразы из сериала пойдут в народ. Нам бы очень хотелось, чтобы уходило красиво только плохое настроение у зрителей, а оставались светлые и хорошие чувства, которые помогают жить и справляться с любыми трудностями», – отмечает директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

Фото: предоставлено клиентом

О сериале «Ухожу красиво» (18+)

Премьера: 20 июня 2023 года

Производство: кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии».

Жанр: экшн-комедия

Формат: 10 серий по 30 мин.

Режиссер: Миша Поляков – премия «Золотой Орел»; «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»

Генеральные продюсеры:

Андрей Шишканов – «Зёма», «Зёма 3. Новогодний замес», «Домовой», «Неадекватные люди 2», «Суперпозиция»

Александр Косарим – «Актрисы», «Фишер», «Надвое», «Балет»

Антон Володькин – «Актрисы», «Фишер», «Надвое», «Балет»

Павел Воронин – «Днюха!»

Продюсеры «НМГ Студии»:

Федор Бондарчук – «Фишер», «Стая», «Балет», «Тетя Марта», «Мастер», «За час до рассвета», «Чики», «Родком» «Психологини», франшиза «Лед» и др.

Дмитрий Табарчук – «Фишер», «Стая», «Балет», «Тетя Марта», «Мастер», «За час до рассвета», «Родком», «Психологини» и др.

Максим Рыбаков – «Фишер», «Актрисы», «Стая», «Балет», «Тетя Марта» и др.

Креативные продюсеры:

Илья Власьевский – «Тетя Марта», «Психологини», «Кухня. Война за отель»

Владимир Воронов – «Такое кино»

Денис Ворочай – «ИП Пирогова», «Училки в законе», «Анжелика»

Оператор-постановщик: Станислав Шарков – «Стая», «ИП Пирогова», «Дорогой папа»

Композитор: Михаил Чертищев – «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Неадекватные люди 2», «Щелкунчик и волшебная флейта», франшиза «Три богатыря», франшиза «Иван Царевич и Серый Волк», «Бука. Мое любимое чудище», «Крепость: Щитом и мечом», «Царевны»

Художник-постановщик: Елизавета Москвина – «Право на свободу»

Художник по костюмам: Ника Сергеева – «Жиза», «Алиса не может ждать»

Художник по гриму: Маргарита Файзулина

В ролях:

Владимир Яглыч – «Один вдох», «Мы из будущего», «Ночная смена», «Пять невест», «Экипаж», «Высота 89», «Екатерина», «Под прикрытием», «Частица Вселенной»

Мария Ахметзянова – «Триггер», «Монастырь», «Союз спасения», «Молодежка», «Зорге», «Большая игра»

Нодари Джанелидзе – «Брестская крепость», «Балканский рубеж», «Московские тайны. Тринадцатое колено», «Туман 2»

Алексей Макаров – «Актрисы», «Операция «Неман», «Happy End», «Ворошиловский стрелок», «Первая попытка», «История одного назначения»

Федор Лавров – «Именины», «Американка», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Отец и сын», «Давай разведемся!», «Телец», «Бес», «Легенда о Коловрате», «Про любовь. Только для взрослых», «Оттепель», «Бесы», «Лучше, чем люди», «Краткий курс счастливой жизни»

Екатерина Кабак – «Движение вверх», «Мажор в Сочи», «Женщина, не склонная к авантюрам»

Ирина Темичева – «Кухня», «Сладкая жизнь», «Краткий курс счастливой жизни», «Девочки не сдаются», «Бессмертные»

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