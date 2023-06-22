Администрация Ижевска объяснила частое образование ям на улице Ленина потоками вод

Фото: Анастасия Захарова

«Комсомолка» рассказывала, что на улице Ленина в районе остановки «Речка Карлутка» появилась огромная яма. Ее оперативно залатали щебнем, однако это был не первый провал на тротуаре в этом районе. Вопрос, почему так происходит, остался. В администрации города «Комсомолке» объяснили причину непредсказуемым поведением грунтовых и речных вод на территории.

Системы пропуска воды устарели и требуют кардинальной реконструкции. Проводить ее будут, если появятся деньги на эти цели.

Отметим, что на появление провалов реагирует Служба благоустройства и дорожного хозяйства. Сообщить о яме (не только по улице Ленина) можно по телефону 072 (с мобильного 998-072).

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