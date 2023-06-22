С 22 по 24 июня в Сарапуле пройдет военно-патриотический фестиваль «Историческая память»

Фестиваль продлится три дня
В Сарапуле пройдет военно-патриотический фестиваль, который продлится с 22 по 24 июня. В течение этих дней гости и жители города насладятся насыщенной программой мероприятия, основной идеей которого является обобщение существующего опыта историко-патриотической работы в регионе и вовлечение в него молодежь.
Каждый день фестиваля символизирует определенную дату. 22 июня посвящено важной вехе в истории каждой семье – памяти о начале Великой Отечественной войны. 23 июня участники фестиваля отметят День единения поколений, День текущих задач и День единства поддержки защитников и их семей. А 24 июня станет Днем молодежных проектов.
В течение этих трех дней гостей фестиваля ждут фотовыставки, акции, экскурсии, театральные постановки, общение с участниками СВО и важные конференции. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Более 1,6 тыс. жителей Удмуртии пострадало от укусов животных с начала 2023 года
112 лифтов в Удмуртии дополнительно включат в программу ремонта на 2024 год
Греческий уголок и родниковый мир: что можно увидеть в северных районах Удмуртии