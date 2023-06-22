С 22 по 24 июня в Сарапуле пройдет военно-патриотический фестиваль «Историческая память»

Фестиваль продлится три дня

В Сарапуле пройдет военно-патриотический фестиваль, который продлится с 22 по 24 июня. В течение этих дней гости и жители города насладятся насыщенной программой мероприятия, основной идеей которого является обобщение существующего опыта историко-патриотической работы в регионе и вовлечение в него молодежь.

Каждый день фестиваля символизирует определенную дату. 22 июня посвящено важной вехе в истории каждой семье – памяти о начале Великой Отечественной войны. 23 июня участники фестиваля отметят День единения поколений, День текущих задач и День единства поддержки защитников и их семей. А 24 июня станет Днем молодежных проектов.

В течение этих трех дней гостей фестиваля ждут фотовыставки, акции, экскурсии, театральные постановки, общение с участниками СВО и важные конференции. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно по ссылке.

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