Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 3:01

Погода в Ижевске на день: 23 июня ожидаются небольшие дожди и до +20 градусов

Будет пасмурно
Екатерина АРДАШЕВА
Прогноз для ижевчан на пятницу

Прогноз для ижевчан на пятницу

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 23 июня в столице республики ожидается облачная погода. Пойдут дожди, но небольшие и кратковременные.

Температура воздуха днем составит +18.. +20°С. Скорость западного ветра достигнет 3-8 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, столбик термометра опустится до +8°С. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Упавшая вместе с пациентом в шахту лифта санитарка из Удмуртии лишится свободы на 4 месяца

Ремонт Славянского шоссе в Ижевске начнется 23 июня

Более 1,6 тыс. жителей Удмуртии пострадало от укусов животных с начала 2023 года