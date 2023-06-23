Погода в Ижевске на день: 23 июня ожидаются небольшие дожди и до +20 градусов

Прогноз для ижевчан на пятницу Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 23 июня в столице республики ожидается облачная погода. Пойдут дожди, но небольшие и кратковременные.

Температура воздуха днем составит +18.. +20°С. Скорость западного ветра достигнет 3-8 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, столбик термометра опустится до +8°С. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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