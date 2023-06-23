Ограничения максимальной скорости 40 км/ч установят на трех улицах Ижевска

На участках установят дорожные знаки
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Для обеспечения безопасности на дорогах на трех улицах Ижевска введут максимальное ограничение скорости 40 км/ч. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации муниципалитета.
Ограничения ввели на улицах Орджоникидзе, Карла Либкнехта и 30 лет Победы. На участках появятся дорожные знаки «Ограничение минимальной дистанции 10 метров», «Ограничение максимальной скорости 40 километров в час» и «Зона действия 400 метров». Работой по установке знаков займется «Служба благоустройства и дорожного хозяйства».
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