Пенсионер погиб при пожаре в Удмуртии 23 июня

Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: МЧС Удмуртии

23 июня, в 01:05 в Школьном переулке в Камбарке загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

К приезду пожарных кровля дома и надворные постройки были полностью объяты огнем. К сожалению, не обошлось без пострадавших – погиб мужчина 1950 года рождения. Пламя полностью уничтожило веранду, а также повредило надворные постройки, кровлю и стены дома.

Общая площадь пожара составила 92 кв.м. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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