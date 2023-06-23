Пенсионер погиб при пожаре в Удмуртии 23 июня

Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: МЧС Удмуртии
23 июня, в 01:05 в Школьном переулке в Камбарке загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
К приезду пожарных кровля дома и надворные постройки были полностью объяты огнем. К сожалению, не обошлось без пострадавших – погиб мужчина 1950 года рождения. Пламя полностью уничтожило веранду, а также повредило надворные постройки, кровлю и стены дома.
Общая площадь пожара составила 92 кв.м. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ремонт Славянского шоссе в Ижевске начнется 23 июня
29 санитарных нарушений выявили в детских лагерях Удмуртии за первую смену
Упавшая вместе с пациентом в шахту лифта санитарка из Удмуртии лишится свободы на 4 месяца