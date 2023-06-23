64-летний житель Глазова отправится в колонию за убийство

Потерпевший скончался в больнице через несколько дней после произошедшего Фото: Мария Бакланова

В Глазове по обвинению в убийстве осудили 64-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте 2023 года мужчина пришел к потерпевшему на работу и завязал с ним ссору, в ходе которой ударил его ножом в живот. Затем обвиняемый скрылся с места преступления.

После произошедшего потерпевшего доставили в больницу. Но, к сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь – мужчина скончался через несколько дней.

Пенсионера признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ближайшие 8 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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