На фасад Дворца детского творчества в Ижевске нанесли граффити с Андреем Кириленко

Фото: @ensov

Граффити с изображением известного российского баскетболиста Андрея Кириленко нанесли на стену Дворца детского творчества в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам авторов изображения – Благовестова Артема и Смирнова Александра, работу выполнили за 40 рабочих часов, которые растянули на 5 дней. Общий масштаб изображения составил 130 кв.м.

Это только первый фасад, который украсили в рамках граффити фестиваля «Герои Удмуртии». В будущем в регионе появится еще 30 муралов с изображением именитых уроженцев республики. В их числе инженер-изобретатель мотоцикла «Иж» Петр Можаров и советская лыжница Галина Кулакова.

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