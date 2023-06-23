Финишная прямая: для выбора победительниц конкурса «Леди в белых халатах» в Удмуртии остается два дня

Голосование завершится 25 июня Фото: Мария Бакланова

Голоса за прекрасных участниц конкурса «Леди в белых халатах» (18+) стремительно набирают обороты, и уже есть лидирующие позиции с количеством в 100, 500 и даже 700 лайков. Но это не повод сдаваться остальным конкурсанткам, ведь до завершения голосования остается еще два дня. Последний день, чтобы отдать свой голос за понравившегося медика, – 25 июня.

Успейте поддержать своего медицинского фаворита и помогите ему стать на один шаг ближе к победе. Для этого необходимо перейти на страницу с конкурсом, выбрать самую привлекательную, на ваш взгляд, участницу и оставить свой лайк на фотографии.

Напоминаем, чтобы ваш голос засчитался, нужно авторизоваться на сайте через одну из соцсетей.

Проголосовать можно лишь за одну конкурсантку и один раз в сутки. По истечении 24 часов можно продолжить голосовать.

Три победительницы конкурса в награду получат подарочные сертификаты:

– 1 место: сертификат на 5000 рублей в сеть салонов тайского SPA SpaSabai (СпаСабай);

– 2 место: сертификат на 3000 рублей в боулинг «Бруклин Боул» в ТРЦ «Петровский»;

– 3 место: сертификат на 2000 рублей в кафе «Золотая маска».

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