47-летнего жителя Удмуртии насмерть забили в подъезде дома

Обвиняемый признал вину Фото: Амир Закиров

В поселке Уральский Сарапульского района в убийстве товарища обвинили 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Кровавый инцидент произошел в феврале 2023 года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на своего 47-летнего знакомого в подъезде многоквартирного дома. Мужчина бил потерпевшего ногами и руками по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.

В судебном заседании обвиняемый признал вину, но от дачи показаний отказался. Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека) и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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