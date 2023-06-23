49-летнего жителя Удмуртии осудили за реабилитацию нацизма

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии по обвинению в реабилитации нацизма на скамье подсудимых окажется 49-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В январе 2023 года обвиняемый, находясь в колонии, рассказывал другим осужденным ложные данные о деятельности СССР во времена Великой Отечественной войны. Также мужчина отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) направлено в Верховный суд Удмуртии. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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