Девочка 2007 года рождения пропала в Ижевске

Тимашева Самира. Фото: @psoregion18

В столице Удмуртии ведутся поиски Тимашевой Самиры, 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

23 июня, в период с 2:00 до 7:00 девочка вышла из дома на Лесной улице и ушла в неизвестном направлении. Сейчас о ее местоположении ничего не известно.

В сообществе предупреждают, что подросток может вести бродяжнический образ жизни. Информации о том, во что была одета пропавшая, нет.

Если вы располагаете какой-либо информацией о подростке, просим немедленно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону: 8 951-195-29-71, либо в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).

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