Новый аппарат УЗИ закупили в Завьяловскую районную больницу Удмуртии

Фото: @elvira_pinchuk

В парке медоборудования Завьяловской районной больницы обновление – по программе модернизации здравоохранения в учреждение поступил новый современный аппарат УЗИ. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

С помощью «РуСкан 70П» пациенты смогут пройти комплексное обследование сосудов. Новое оборудование позволит медикам не только проводит допплерографию и УЗИ, но и изучать движение крови в сосудах и камерах сердца, выявлять проблемы и сканировать сосуды.

По словам Пинчук, этот аппарат УЗИ – только начало. Аналогичное оборудование закупят и в другие районные больницы Удмуртии.

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