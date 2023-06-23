Пьяный 49-летний житель Ижевска за ночь угнал автомобиль и мотоцикл

Фото: МВД по Удмуртии

49-летний житель Ижевска подозревается в угоне автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел оставленный на ночь мотоцикл «Като» с ключами зажигания в замочной скважине. После этого ижевчанин решил угнать чужой транспорт. Для этого он откатил мотоцикл подальше от места парковки, но из-за противокражного устройства так и не смог завести двигатель. Тогда подозреваемый бросил мотоцикл в кустах и отправился дальше.

Позднее мужчина увидел припаркованный, незапертый автомобиль «Фиат», внутри которого находились ключи зажигания. Мужчина завел машину и уехал к другу.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Оба транспортных средства вернули владельцам.

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