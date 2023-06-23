Новые технологии мониторинга помогут сохранить экосистему Тихоокеанского побережья

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МегаФон поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф. Цифровое решение обеспечит экологическую безопасность в акватории Камчатского края. Оператор также займется развитием беспроводных и подводных линий связи в регионе для наблюдения за Тихоокеанским побережьем.

Система автоматического мониторинга будет отслеживать ключевые параметры морской среды Камчатского края, а также будет оснащена постами мониторинга, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением. По заданным параметрам решение оператора сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные органам власти.

МегаФон обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

«Решения МегаФона для экомониторинга используют региональные власти и промышленные предприятия и в России, и за рубежом. Система мониторинга поможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий», – говорит Эмин Антонян, коммерческий директор МегаФона по развитию корпоративного и государственного сегментов.

Запланированные мероприятия будут проводиться в рамках партнерства с правительством Камчатского края.

В 2021 году МегаФон запатентовал платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Система в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.