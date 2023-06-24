Более 50% работ выполнили в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Фото: @semenov_yaroslav78

53% ремонтов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Удмуртии уже выполнено. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Ярослав Семенов.

На данный момент рабочие сдали три объекта в Воткинске, Воткинском и Завьяловском районах, а также продолжают трудиться еще на 50 площадках. Рабочая комиссия провела уже 18 проверок.

«Уделяем особое внимание безопасности пешеходов и маломобильных групп населения: в местах пересечения тротуаров с проезжей частью обязательно занижаем бортовые камни, вместе с ГИБДД решаем вопросы по установке искусственных неровностей и дорожных знаков, если они нужны», –сообщает Семенов.

Напомним, всего в 2023 году по нацпроекту «БКД» отремонтируют 80 объектов, шесть из которых – в Ижевске. Ранее региональные власти заявили, что работы идут с опережением на 7%.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девушка из Удмуртии отправилась вслед за мужем служить по контракту

В Удмуртии выявили нарушения закона при реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Четыре остановки общественного транспорта переименуют в Ижевске