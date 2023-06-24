Двухметровую фигуру деревянного коня выстрогал житель Ижевска на фестивале скульптур в Череповце

Мастер вырезал двухметровую игрушку-качалку. Фото: предоставлено героем публикации

Житель Ижевска Роман Заберов стал участником фестиваля деревянных скульптур, который проходил в Череповце с 5 по 10 июня. В течение этого времени 9 команд вырезали из бревен фигуры на тему «Богатыри земли русской».

Для Романа это был первый опыт вырезания скульптур из дерева, мастер более привык к таким материалам, как лед и снег. С 2013 года Роман занимается ледяными фигурами. Имя скульптора известно не только в родном Ижевске, но и в Череповце. Ранее жители города высоко оценили работы Заберова изо льда «Пегас» и «Они держали Сталинград».

Ледяная скульптура «Пегас». Фото: предоставлено героем публикации

Решив впервые взяться за дерево, Роман сразу поставил перед собой серьезную цель – создание двухметрового «Коня» и не простого, а интерактивного. В течение 6 дней мастер вырезал из 6-метрового бревна скульптуру, на которой желающие смогли бы и прокатиться, и сфотографироваться.

Промежуточный этап скульптуры. Фото: предоставлено героем публикации

«Работа выделяется среди остальных, не такая как все. Сразу видно – мастер хотел сделать что-то оригинальное и это у него получилось», – говорили о скульптуре мастера в Череповце.

Нестандартность идеи отметили и жюри.

«Я выиграл в номинации за оригинальность идеи, вот только попасть в тройку лидеров не получилось – не успел дать работе завершенный вид, опыта немного не хватило, все-таки в первый раз работал по дереву», – поделился Роман.

Отметим, что для своих творений мастер использует не только снег и лед (а теперь и дерево), но еще и металл. К примеру, на набережной Ижевского пруда можно увидеть его металлическую скульптуру оружейника, которую выполнил Роман.

Металлический оружейник Романа. Фото: предоставлено героем публикации

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