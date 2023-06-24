Гороскоп на день: 25 июня Овнам нужно умирить свои эмоции, а Рыбам – отдохнуть

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала о том, что ждет представителей каждого знака зодиака.

ОВЕН

Сегодня ваши эмоции бунтуют, а окружающие будто сами напрашиваются на конфликт. Помните о том, что ссоры никогда не приводят к чему-то хорошему. Лучше направьте свою энергию в какое-нибудь более благоприятное русло.

ТЕЛЕЦ

Кардинальные перемены ждут вас! Настало время перестать откладывать «на потом» все ваши «хотелки». Но не стоит начинать с чего-то слишком глобального. Маленькие шаги к цели – это уже огромный успех.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам сможет подвернуться какая-то очень благоприятная возможность. Не стоит стесняться рассказывать и показывать свои таланты. В будущем это принесет вам пользу.

РАК

Звезды рекомендуют быть крайне пунктуальными. Вы рискуете поплатиться доверием окружающих, если опоздаете на встречу.

ЛЕВ

Не стоит воспринимать в штыки критику, о которой вы сами попросили. Скажите честно, вы хотите объективной оценки или же обычной похвалы?

ДЕВА

Постарайтесь не зацикливаться на своих ошибках. Воспринимайте свои неудачи как полезный опыт, и тогда жизнь станет намного проще.

ВЕСЫ

Отличный день для полезных приобретений. Возможно, настало время расчехлить свою корзину в интернет-магазине и купить то, о чем вы давно мечтали.

СКОРПИОН

В последнее время вам кажется, что времени в сутках стало невероятно мало. Займитесь тайм-менеджментом и расставьте приоритеты.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня у вас все проходит гладко. День подходит для личных дел, которые вы уже давно запланировали, но почему-то постоянно откладывали.

КОЗЕРОГ

Любопытство – не порок, но лезть в чужие дела все же не стоит. Если вам действительно нужно будет что-то узнать, то вам обязательно расскажут. Не стоит напрашиваться на конфликт.

ВОДОЛЕЙ

Вы можете получить внезапное приглашение на какое-то событие. Не раздумывая, соглашайтесь! И тогда вы точно не пожалеете о зря пройденных выходных.

РЫБЫ

Рабочая неделя была тяжелой, вы сами это понимаете. Тогда почему продолжаете нагружать себя и на выходных? Расслабьтесь и наслаждайтесь моментом!

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