Следователи назвали возможную причину смерти пенсионера при пожаре в Камбарке

Фото: СУ СК России по Удмуртии

Следователи Камбарки проводят проверку по факту гибели 73-летнего мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, страшный инцидент произошел в ночь на 23 июня – в Школьном переулке загорелся частный дом. По результатам доследственной проверки стражам порядка удалось определить предположительную причину пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Для этого следователи осмотрели место происшествия, а также назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Сейчас сотрудники СК опрашивают очевидцев. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

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