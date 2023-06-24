Врач рассказал жителям Удмуртии, когда вода в бассейнах становится опасной для здоровья

Вода в каркасных и надувных бассейнах безопасна только первые сутки Фото: Архив КП

Летом многие отдают предпочтение купанию в каркасных и надувных бассейнах, а не в естественных водоемах. Но так ли это безопасно? Врач Денис Банный в своей беседе с RT рассказал, когда вода в таких бассейнах становится вредной для здоровья.

После купания в стоячей воде появляются бактерии, которые попадают в нее с частицами земли, а также с потом и слюной человека.

«Уже спустя сутки вода в бассейне теряет свою прозрачность и может приобрести затхлый запах – это первый «красный флаг», предупреждающий об опасности: резервуар превращается в источник инфекций», – предупреждает врач.

Поэтому воду в бассейнах нужно обеззараживать каждый сутки. Сделать это можно двумя способами:

– сливать воду, тщательно вымыть стенки специальным средством, а затем заново наполнить бассейн

– установить в бассейне систему очистки и использовать специальные средства для стерилизации воды.

В бассейнах со стоячей водой купающиеся рискуют заразиться острой кишечной инфекцией, получить воспаление глаз и ушей, а также различные дерматологические заболевания.

Напомним, ранее в ижевском бассейне отравилось 11 человек, в том числе 8 детей. Владелицу осудили, но она так и не признала вины.

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