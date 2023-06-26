Приговор виновнику ДТП в Удмуртии, где пострадали двое взрослых и ребенок, ужесточили

Верховный суд ужесточил приговор виновнику ДТП Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии ужесточили приговор виновнику ДТП, где пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

ДТП произошло в июле 2022 года. Мужчина превысил скорость за городом и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим автомобилем.

Сарапульский районный суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Однако прокурор счел наказание слишком мягким. К тому же мужчина и ранее привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Верховный суд согласился с доводами обвинителя и дополнительно ограничил право осужденного заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями.

Приговор вступил в законную силу.

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