Удмуртия попала в топ-3 регионов ПФО по вводу домов в эксплуатацию за 2023 год

В Удмуртии ввели в действие 467,3 кв.м жилых домов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За первые 5 месяцев 2023 года в Удмуртии на тысячу человек населения ввели в действие 467,3 кв.м жилых домов. Об этом сообщает Удмуртстат.

Таким образом за указанный период среди всех регионов ПФО республика взяла серебро по вводу жилья в эксплуатацию. Удмуртии удалось обойти Чувашскую Республику (327,9 кв.м) и Республику Марий Эл (322,5 кв.м). На первом месте в топе расположился Татарстан (479,4 кв.м).

Напомним, в 2022 году в Удмуртии впервые ввели в эксплуатацию более 1 млн кв.м жилья.

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