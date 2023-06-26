Пропавший в Удмуртии рыбак найден мертвым в Татарстане

Фото: @pssur

В Татарстане нашли тело пропавшего рыбака из Удмуртии. Об этом сообщает поисково-спасательная часть региона.

22 июня мужчина 1974 года рождения отправился на рыбалку с двумя друзьями. Рыбак заметил, что оставил дома прикорм и поэтому вернулся обратно. После второго выезда мужчина домой не вернулся.

Спасатели выехали на поиски в районе между деревнями Быргында и Ныргында, где и рыбачил пропавший. В течение 9 часов специалисты обследовали акваторию Камы, но так ничего и не нашли. К поискам также подключился ПСО «Регион 18», который провел облет территории на вертолете. Так была обнаружена пустая лодка мужчины, но находка также не дала никаких результатов.

24 июня от государственной инспекции по маломерным судам поступило сообщение о найденном теле мужчины. Спасатели выехали на место и извлекли тело пропавшего рыбака из воды одного из протоков в Татарстане. Обстоятельства происшествия уточняются.

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