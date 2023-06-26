Садовый участок загорелся в Удмуртии 25 июня

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25 июня, в 8:39 в СНТ «Строитель» Глазовского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Огонь полностью уничтожил баню, предбанник, беседку, дровяник и имущество на 62 кв.м. Также была повреждена стена дома на 5 кв.м.

По предварительным данным, возгорание началось из нарушений при строительстве трубы в бане. О наличии пострадавших не сообщается.

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