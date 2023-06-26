Более 3 км теплосетей заменят в Октябрьском районе Ижевска

Работы закончат до начала июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Энергетики Ижевска обновят 3,1 км межквартальных теплосетей на Майской и Пушкинской улицах, а также в Северном переулке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ведомстве сообщают, что старые теплосети проложили еще в конце 70-х годов прошлого столетия. За это время на трубах образовались многочисленные дефекты, которые удалось выявить за последние два года.

«Параллельно сейчас ведется замена сетей и во дворах жилых домов. Для обеспечения жителей горячей водой на период большого ремонта предусмотрена временная схема трубопроводов. Перерывы в подаче ресурса предполагаются только на момент врезки новых труб, что занимает не более одного-двух дней», – отметили в руководстве города.

Специалисты ПАО «Т Плюс» намерены закончить ремонт труб к началу июля, когда детский сад №241 возобновит работу.

Напомним, что в 2023 году энергетики Ижевска обновят 35,5 км теплосетей и приступят к обновлению оборудования на ТЭЦ-2. На это выделят 1,66 млрд рублей.

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