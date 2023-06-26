38 жителей Удмуртии получили травмы в ДТП за минувшую неделю

За неделю произошло 32 ДТП Фото: Диля Ахмадишина

В период с 19 по 25 июня в Удмуртии произошло 32 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции МВД по региону.

В указанных ДТП погибли трое человек, один их них – ребенок. Травмы получили 38 участников аварий, среди них 7 несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что всего за минувшую неделю полицейские зафиксировали 3 262 нарушения ПДД. В результате прав были лишены 108 пьяных водителей и 99 водителей, севших за руль без прав.

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