Тревел-блогер Наталья Османн из Ижевска рассказала о рождении второго сына

Фото: @natalyosmann

Наталья Османн, которая провела в Ижевске все детство и юность, один из авторов всемирно известного фотопроекта «Следуй за мной» (Follow Me To), родила второго ребенка. Мальчика назвали Дэвид.

«Наш маленький принц прибыл», – написали Наталья и ее муж, популярный фотограф Мурад Османн у себя в социальных сетях. Известно, что Мурад присутствовал при родах.

Фото: @natalyosmann

Напомним, Наталья Захарова долго жила в Ижевске, работала на ижевском телеканале и писала статьи. Два года она проучилась в УдГУ. Потом переехала в Москву, где поступила в институт телевидения.

«Ижевск – самый замечательный город в России. Когда мой папа выбирал куда поехать из всей карты России, он прочитал одну статью, где было написано «Ижевск – эльдорадо России», и эти слова стали важными для решения отца. В Ижевске сохранилась культура предков, она не европеизированная. От национальной кухни до каких-то праздников национальных», – так однажды отозвалась Наталья о столице Удмуртии.

С Мурадом журналистка Наталья познакомилась в 2011 году. Именно тогда в сети стали появляться те самые знаменитые фотографии, где Наташа стоит спиной и ведет за собой партнера на фоне узнаваемых туристических символов.

Пара поженилась в 2015 году. Их первый сын Соломон родился 24 декабря 2020 года. Второй сынишка появился на свет 24 июня 2023 года.

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