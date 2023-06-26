Двухлетний мальчик получил травмы в ДТП под Ижевском

ДТП произошло на трассе «М - 7». Фото: Селезнев Д.

25 июня, в 16:37 на 152-м км дороги «М - 7 Волга» столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

28-летняя женщина за рулем Kia Rio врезалась в впереди движущуюся «Ладу Гранту», под управлением 61-летнего мужчины, которая затем врезалась в автомобиль Mazda, под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получил двухлетний мальчик – пассажир автомобиля Kia Rio.

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