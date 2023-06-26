4 млн рублей выиграл стартап из Удмуртии по разработке устройства для инвалидов

На полученные деньги команда доработает конструкторскую документацию и многое др. Фото: Амир Закиров

Инженер-конструктор из Ижевска Салават Бакиев и конструкторское бюро «Нагорных и партнеры» выиграли грант на 4 млн рублей на реализацию проекта для помощи инвалидам. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Грант предоставил фонд содействия инновациям по программе «Старт-СОПР». Специалисты разработали образец прототипа багажника для автоматизированной погрузки инвалидной коляски в автомобиль. Оборудование помогает людям с ограниченными возможностями самостоятельно сесть на водительское место. А коляска в это время автоматически погружается в крытый багажник на крыше машины.

На полученные деньги команда планирует доработать конструкторскую документацию, заменить некоторые компоненты, провести сертификацию и изготовить новый образец, который в дальнейшем позволит запустить производство.

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