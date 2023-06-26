Патриотическая акция «Цветник героев» стартовала в Ижевске 22 июня

«Цветник героев» во дворе на Улице Кирова. Фото: Ольга Чиркова

Центр поддержки творческих инициатив «Журавейник+» и жильцы дома №123 на улице Кирова в Ижевске стали инициаторами патриотической акции «Цветник героев». Первая клумба с многолетниками и цветами появилась еще в мае. А сейчас, спустя два месяца, по всей столице Удмуртии их насчитывается уже целых 5! Об идее проекта рассказала руководитель ЦПТИ Ольга Чиркова.

«В старом жилом фонде много пожилых людей. Это ветераны и дети войны. Например, в одном подъезде со мной жила Серафима Алексеевна Синилова, можно сказать, с нее все и началось, с ее рассказов. Ей было всего 13 лет, когда пришла Великая Отечественная война. Серафима Алексеевна работала в госпитале, который располагался в школе №24, стирала бинты. Недавно Серафима Алексеевна нас покинула, ей было 92 года. Все жители нашего дома очень переживали», – поделилась Ольга Чиркова.

Серафима Алексеевна в молодости. Фото: Архив

После ухода Серафимы Алексеевны из жизни пришла идея посадить в память об ушедших героях цветы, чтобы дети могли приходить и ухаживать за ними, не забывая о том, в честь кого они созданы.

«Первым делом я, конечно, обсудила это с ребятами из «Журавейника». Мы стали говорить о том, кто такой герой, и пришли к выводу, что это не только тот, кто проявил мужество на поле битвы. Возможно, он помог кому-то, кого-то спас в мирное время. В память о всех таких людях мы решили создавать цветники», – отметила руководитель ЦПТИ.

Первые четыре цветника разбили во дворе дома, где жила Серафима Алексеевна. А совсем недавно, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, был открыт пятый цветник у входа в «Журавейник+».

Цветник возле ЦПТИ «Журавейник+». Фото: https://vk.com/juraveinik

Акцию поддержали депутаты, а также Совет женщин Удмуртии. Все причастные к проекту призывают горожан к созданию цветников. Появилась даже идея о создании конкурса.

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