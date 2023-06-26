Команда из Ижевска победила на всемирном чемпионате по уличным танцам в Стамбуле

Танцоры победили в возрастной категории «Юниор». Фото: Кристина Степанова

Танцевальная команда «Степашки Crew» из Ижевска завоевала золото на всемирном чемпионате по уличным танцам World of dance-2023 в Стамбуле. 29 ребят в возрасте от 12 до 17 лет обошли 10 коллективов из Америки, Турции, Британии, Польши и других стран. Руководитель группы Кристина Степанова рассказала «Комсомолке» о том, как прошел фестиваль.

«Заявку подали, отправив видео с нашего последнего выступления на сцене, и ждали ответа организаторов», – рассказывает Кристина Степанова.

За месяц до начала фестиваля танцоры узнали о том, что они вошли в число участников. И тут началась серьезная подготовка – коллектив нуждался в финансировании.

«Это очень сжатые сроки, чтобы собрать довольно немаленькие деньги на поездку. Ребят отправляли на фестиваль буквально всем Ижевском. Мы проводили мастер-классы в нашей школе, устроили благотворительный концерт, и это все за две недели до поездки. Кроме того, нам помогали компании и просто неравнодушные жители города», – рассказала руководитель коллектива.

Для победы в возрастной категории «Юниор» ижевская команда показала на сцене танцевальный перформанс. Основные элементы постановки ребята подготовили заранее, чтобы на сцене получилась качественная импровизация.

«По правилам конкурса, чтобы показать себя, у нас была всего одна попытка. Это очень сложно. Во время выступления всегда можно наделать ошибок, и тогда вся работа насмарку», – отметила Кристина Степанова.

Сразу после выступления ижевских ребят окружили танцоры из других стран для того, чтобы поболтать, сфотографироваться и обменяться комплиментами. Во время награждения «Степашки Crew» очень волновались – на международных конкурсах слабых коллективов не бывает, все танцуют на высоком уровне.

«Когда нас вызвали, чтобы наградить, ребята буквально плакали на сцене от счастья. Это невероятное чувство. Нас поддерживало столько людей! В нас верили, и мы смогли оправдать ожидания тех, кто помог нам приехать на чемпионат. Для нас это как исполнение самой заветной мечты», – заключила тренер.

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