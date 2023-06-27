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НовостиОбщество27 июня 2023 4:00

32-летнего мужчину из Удмуртии осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Приговор в законную силу не вступил
Ирина Шутова
Сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли наркотические средства. Фото: архив редакции

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли наркотические средства. Фото: архив редакции

В Удмуртии осудили 32-летнего мужчину. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры УР.

В августе 2022 года обвиняемый получил 20 свертков запрещенного вещества, общей массой 9, 31 гр. Он хотел сбыть их за деньги.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли наркотические средства.

Мужчине назначили наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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