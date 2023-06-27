32-летнего мужчину из Удмуртии осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли наркотические средства. Фото: архив редакции
В Удмуртии осудили 32-летнего мужчину. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры УР.
В августе 2022 года обвиняемый получил 20 свертков запрещенного вещества, общей массой 9, 31 гр. Он хотел сбыть их за деньги.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли наркотические средства.
Мужчине назначили наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Удмуртии две женщины фиктивно зарегистрировали двух иностранцев в своих домах
Назначен прокурор Воткинского района Удмуртии