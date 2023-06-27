Валидаторы появятся на еще 7 автобусных маршрутах Ижевска

До конца 2023 года валидаторы появятся в 100 автобусах Ижевска Фото: Андрей АБРАМОВ

28 июня сразу на 7 автобусных маршрутах Ижевска заработают валидаторы. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Оборудование установят в автобусах №2, 7, 9, 11, 41, 56 и 73. В ведомстве отмечают, что оплата наличными по-прежнему сохранится – желающие смогут расплатиться с водителем.

На данный момент валидаторы установлены на автобусных маршрутах №8, 21, 26, 34 и 79. В ведомстве отметили, что до конца 2023 года планируется оборудовать этими устройствами еще 100 автобусов.

Напомним, что сейчас в автобусах №8 и 79 тестируется работа мобильного приложения для оплаты проезда. Совсем скоро такая возможность появится и на других бескондукторных маршрутах. Ранее мы рассказывали, как работает эта система.

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