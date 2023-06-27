Жильцов аварийного дома в Сарапуле не могут расселить уже два года

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Следователи Сарапула ведут расследование по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Построенный еще в конце XIX века многоквартирный дом признали аварийным в 2021 году, но никаких мер к расселению жильцов до сих пор не принято. На чердаке дома отсутствует пароизоляция, печи в квартирах и места общего пользования находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, кирпичная кладка фундамента разрушается. По словам местных жителей, дом обещают расселить до 2032 года.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи осмотрели аварийный дом и опросили жильцов. В рамках расследования назначена строительно-техническая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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