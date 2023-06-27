Сквер в честь выдающихся женщин Удмуртии появится в Ижевске

Сквер будет доступен для посещения всем желающим. Фото: izh.ru

В ижевской школе кадетского движения благоустроят сквер, посвященный выдающимся уроженкам Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проект «Патриотический фестиваль «Ашальчи Фест» школьники запустили к 125-летию первой удмуртской поэтессы Акилины Григорьевны Векшиной, более известной под псевдонимом Ашальчи Оки. Ребята работают над реализацией идеи еще с 2022 года, когда на конкурсе «Росмолодежь» школа выиграла грант.

На данный момент в сквере уже высажено более тысячи декоративных кустарников и растений. В сентябре здесь появится стенд с именами знаменитых женщин региона. В их числе советский снайпер и телефонистка времен ВОВ Татьяна Барамзина, одна из первых женщин-химиков России Вера Богдановская, лейтенант гвардии и герой Советского Союза Нина Ульяненко и многие другие. Узнать историю каждой из них можно будет с помощью QR-кодов.

Посетить сквер смогут не только ученики школы, но и все желающие. На участке также планируют установить приподнятые клумбы.

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