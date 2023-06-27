Автогородок у Дворца детского творчества обновят в Ижевске

Автогородок перенесут на место бывшей баскетбольной площадки. Фото: @semenov_yaroslav78

В Ижевске обновится автогородок у Дворца пионеров. Об этом сообщает председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

«Он работает давно и очень востребован – тут не только тренируются дети, но и ежегодно проходит более 20 мероприятий городского и республиканского уровня в рамках нацпроекта БКД», – отметил Семенов.

Сейчас автогородок находится не в лучшем состоянии. Поэтому власти приняли решение не только модернизировать объект, но и перенести его на место бывшей баскетбольной площадки. Подрядчик обновит асфальт и установит освещение. Кроме того, будет закуплено новое учебное оборудование. После завершения работ на объекте будут проходить практические занятия по ПДД.

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