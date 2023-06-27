34-летнего жителя Ижевска осудят за продажу наркотиков

Уголовное дело направлено в суд Фото: Архив КП

В Ижевске по обвинению в продаже наркотиков на скамье подсудимых окажется 34-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наркозависимого ижевчанина задержали в апреле 2023 года – он как раз прятал запрещенные вещества в жилом массиве. При обыске в карманах одежды обвиняемого обнаружилось 30 свертков с «метадоном» общей массой 7,5 гр.

Позднее было установлено, что мужчина купил наркотики в интернете – часть от них он планировал продать, часть – оставить себе для потребления.

Уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) передано в суд.

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